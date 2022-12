Neue Gasleitung erfolgreich unter dem Rhein verlegt

An der Rheinbrücke zwischen Lustenau und Höchst verlaufen derzeit verschiedene Leitungen für Gas, Strom, Wasser und Telekommunikation/Datenverbindung. Wegen Umbaumaßnahmen an der Brücke für mehr Hochwasserschutz werden diese Leitungen tief unter der Sohle des Rheins neu verlegt.

Eine Gasleitung wurde jetzt erfolgreich neu eingezogen. Die Vorbereitungen für die weiteren Abschnitte laufen plangemäß. Bis Juni 2023 soll die Neuverlegung ohne Betriebsunterbrechungen abgeschlossen sein, die verschiedenen Leitungsträger arbeiten dabei Hand in Hand.

Leitung wird in Lustenau vorbereitet und verschweißt. Die Verbindungen werden gegen Korrosion geschützt. Die anspruchsvollen Arbeiten werden im Schutz eines Zeltes ausgeführt.

Gas-Hochdruck-Leitung verlegt

Baustelle bis Beginn der Badesaison

In den kommenden Wochen werden drei weitere Leitungsbohrungen vorbereitet. Ab Jänner 2023 wird die Wasserleitung unter dem Rhein zwischen dem Bruggerloch und dem Kreisverkehr in Lustenau eingezogen. Wenn alle Leitungen verlegt, geprüft, desinfiziert und in Betrieb sind, folgen Rekultivierungen, Erdarbeiten und Restbepflanzungen.