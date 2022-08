Nazi-Goldschatz im Wert von über 200 Millionen Euro

Forscher haben unter einem Schloss riesige Metallkisten entdeckt, die 10 Tonnen Nazi-Gold im Wert von 200 Millionen Euro enthalten sollen.

Was nach der Handlung eines neuen Hollywood-Films klingt, könnte in der polnischen Stadt Minkowskie nun zur Realität geworden sein. Am 1. September soll mit den Bergungsarbeiten nach mehreren unter einem Schloss vergrabenen Metallkisten begonnen werden, die aller Vermutung nach zehn Tonnen Gold, das von der unter Adolf Hitler gegründeten "Schutzstaffel" (SS)* gestohlen und geraubt wurde, enthalten soll. Das berichteten verschiedene Medien. Der Wert eines solchen Fundes könnte rund 200 Millionen Euro betragen.