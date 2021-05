Naomi Campbell ist Mutter geworden - mit 50!

Supermodel Naomi Campbell ist im Alter von 50 Jahren erstmals Mutter geworden.

Video: Naomi Campbell ist Mutter geworden

Das britische Model Naomi Campbell ist mit 50 Jahren Mutter einer Tochter geworden. Sie teilte das am Dienstag bei Instagram mit. Sie veröffentlichte ein Foto von Babyfüßen in ihrer Hand. "Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich ausgesucht, ihre Mutter zu sein", schrieb die Britin. Sie fühle sich geehrt, dass die Kleine nun Teil ihres Lebens sei. "Es gibt keine Worte, um den lebenslangen Bund zu beschreiben, den ich nun mit dir, meinem Engel, teile. Es gibt keine größere Liebe."

Campbell hatte 2017 berichtet, dass sie gerne Mutter werden würde. "Ich denke die ganze Zeit ans Kinder kriegen", sagte Campbell der britischen Zeitung "Evening Standard". "Aber jetzt, so wie die Wissenschaft ist, denke ich, dass ich es machen kann, wann ich will. "Der Designer Marc Jacobs gratulierte Campbell bei Instagram. "Wie absolut unglaublich. Wie viel Glück sie hat und wie viel Glück du hast! Was für eine wunderbare Mutter du sein wirst", schrieb Jacobs.