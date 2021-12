Nächster Rückkehrer für den EC Bregenzerwald

Die Wälder haben auf die dünne Personaldecke reagiert.

Der 21-Jährige stand bereits in den beiden vergangenen Spielzeiten als Kooperationsspieler beim Dornbirner EC und dem EC Bregenzerwald unter Vertrag. Für die Bulldogs bestritt er insgesamt 104 Partien in der ICE Hockey League (bzw. zuvor EBEL). Meist in defensiv ausgerichteten Sturmformationen aufgeboten, sammelte Fröwis dabei 13 Scorerpunkte (sechs Tore, sieben Assists).

Im Sommer erfolgte der Wechsel zum EC KAC, wo der Center für das Future Team auflief. In den 26 bestrittenen Spielen gelangen ihm elf Tore und zehn Assists, darunter auch ein Hattrick gegen die Zeller Eisbären, was ihn zum punktebesten Österreicher der jungen Rotjacken macht. Nun wurde Fröwis vom EC Bregenzerwald wieder zurück nach Vorarlberg geholt, wo er den Call Up von Julian Metzler kompensieren soll. Der Stürmer mit der #68 hat sich in den letzten Wochen beim ICE Hockey League Kooperationspartner für einen Platz in den vorderen Formationen empfohlen, womit nicht fix ist, wie oft er bei seinem Stammverein eingesetzt werden kann.