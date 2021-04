Nackt-Fotoshooting endet in Dubai mit Verhaftung

Die Polizei des Emirates führte über ein Dutzend nackt-posierende Models nach einer PR-Aktion ab.

"Inakzeptables Verhalten"

Die Polizei in Dubai habe die "Gruppe von Personen, die in einem unanständigen Video auftraten" wegen öffentlicher Ausschweifung festgenommen. Grund für die Festnahme ist der Verstoß gegen das Gesetz des öffentlichen Anstandes, welches Nacktheit und anderes unzüchtiges Verhalten beinhaltet. "Solch inakzeptabe Verhaltensweisen spiegeln nicht die Werte und die Ethik der emiratischen Gesellschaft wider", so die Polizei in einer Erklärung.