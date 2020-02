Nachruf: Annette Nussbaumer ist verstorben

Annette Nussbaumer wurde 1979 zur schönsten Frau Vorarlbergs gekürt, am 1. Februar 2020 ist sie verstorben.

Annette Nussbaumer (57) wurde 1979 zur schönsten Frau Vorarlbergs gewählt. Die große Leidenschaft der Höchsterin war das Modeln. Freunde erinnern sich vor allem an ihr strahlendes Lächeln, ihren Mut und ihre Warmherzigkeit.

4 Jahrzehnte im Modelbusiness

Mehr als vier Jahrzehnte arbeitete Annette Nussbaumer als Model. Die 57-Jährige ist am 1. Februar 2020 verstorben, wie jetzt bekannt wurde.

Rosenkranz und Verabschiedung

Der Rosenkranz für Annette Nussbaumer wird am Donnerstag, 6. Februar ab 19 Uhr, gebetet. Die Verabschiedung findet am Freitag um 14 Uhr, in der Pfarrkirche Höchst statt.