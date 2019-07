Nach Zug-Tragödie in Frankfurt: So sicher sind Vorarlbergs Bahnhöfe

Die Tragödie am Frankfurter Bahnhof erschüttert auch Vorarlberg. ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger im VOL.AT-Interview über Sicherheit und Maßnahmen an Vorarlbergs Bahnhöfen.

Die Tragödie, die sich am Montag am Frankfurter Bahnhof abspielte, ist erschütternd. Ein Achtjähriger und seine Mutter wurden von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen, der Bub kam dabei ums Leben. Nach dem Vorfall stellt sich auch in Vorarlberg die Frage nach der Sicherheit an den heimischen Bahnhöfen.

Videoüberwachung an Bahnhöfen

383 Kameras in Vorarlberg

In Vorarlberg gibt es laut dem ÖBB-Sprecher insgesamt 13 videoüberwachte Verkehrsstationen mit 383 Kameras. Neue Verkehrsstationen werden ausgerüstet, ältere manchmal nachgerüstet oder gänzlich durch neue ersetzt. Die Bilder der Videokameras laufen in die sogenannte Leitzentrale", informiert Hahslinger. Dort seien rund um die Uhr Sicherheitsmitarbeiter im Einsatz, die die Videos auswerten. "Es gibt aber auch sogenannte Notsprechstellen in östereichischen Bahnhöfen", so der ÖBB-Sprecher. Wer etwas bemerke könne den Notruf betätigen, so Alarm schlagen und werde mit einem Mitarbeiter verbunden. "Permanente Sicherheitsmitarbeiter auf Bahnhöfen sind in Bregenz, in Dornbirn und auch in Feldkirch", zählt Hahslinger auf. Alle anderen Bahnhöfe würden mehrmals täglich angefahren und so kontrolliert.