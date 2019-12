Nach HTL-Spesenaffäre: So reagiert die Bildungsdirektion

Die Bildungsdirektion für Vorarlberg ist am Dienstag über die Vorwürfe gegen die Versuchsanstalt der HTL Rankweil informiert worden.

Bei einer Prüfung wurden in ganz Österreich allerdings teilweise erhebliche Mängel im System festgestellt. Beanstandet werden zudem unklare Zuständigkeiten, Fehler im Kontrollmechanismus und sich widersprechende Erlässe. In Vorarlberg ist vor allem die Versuchsanstalt der HTL Rankweil von schwerwiegenden Vorwürfen betroffen. Diese umfassen u.a. Doppelzahlungen, Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vorschriften, Mängel in der Zeitaufzeichnung und Fehler bei Reiseabrechnungen.

Zusätzlich ein Abgeordnetengehalt

Wie die "Vorarlberger Nachrichten" am Mittwoch berichten, hatten insgesamt 15 Personen an der HTL Rankweil binnen drei Jahren knapp 1,34 Millionen Euro für ihre Tätigkeit in der Versuchsanstalt erhalten, 220.000 Euro davon, waren sogenannte Doppelzahlungen, die in Rankweil sechs Personen erhalten haben.