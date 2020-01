Nach Gutachten: Hittisau schafft Vorwahlen ab

Hittisau - Das Vorwahlsystem, das vor allem in Bregenzerwälder Gemeinden Tradition hat, steht in der Kritik. Hittisau schafft diese nun ab.

Am 15. März wählen die Vorarlberger ihre Gemeindevertreter und Bürgermeister. Die Gemeinde Hittisau hat einen Gutachter beauftragt, der das Wahlsystem unter die Lupe nahm. Ziel war es, die Wahlen so transparent und klar wie möglich zu gestalten. Gutachter Peter Vogler kommt dabei zum Schluss, dass auf sogenannte Vorwahlen verzichtet werden soll.

Umstrittene Vorwahlen

Das Gutachten beinaltet drei Empfehlungen, die die Gemeinde auch umsetzten will:

„Liste Hittisau“ setzt ihrerseits auf ein zweistufiges Vorwahlmodell

In einem ersten Schritt hat die bereits als wahlwerbende Gruppe angemeldete „Liste Hittisau“ alle Wahlberechtigten per Brief zur Mitarbeit eingeladen. Interessierte können sich demnach selbst oder ihnen bekannte und aus Ihrer Sicht geeignete Kandidaten melden. In einem zweiten Schritt kommt es dann noch im Jänner zu einer internen Wahlversammlung der „Liste Hittisau“. Dabei wird über die Kandidaten und deren Reihung auf der Liste nach einem statutarisch festgelegten Schema entschieden.