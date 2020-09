Nach drei Wochen Pause: DSV kehrt zum Alltag zurück

Im Heimspiel gegen Rankweil bleiben die Wirtschaftsstände in Haselstauden geschlossen.

Das ist der Liveticker vom Spiel Dornbirner SV vs RW Rankweil

Ausgerechnet nach zwei Siegen in Folge gegen Wolfurt (2:1) und Austria Lustenau Amateure (4:3) plus den drei Remis hat das Coronavirus mit neun kranken Spielern und dem Trainer Roman Ellensohn für eine lange Unterbrechung beim VN.at Eliteligaklub Hella Dornbirner SV gesorgt.

Knapp drei Wochen später nach der Zwangspausehat der letztjährige Grunddurchgangssieger aus Haselstauden seinen Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen. Allerdings absolvierten Julian Birgfellner und Co. vor dem heutigen Heimspiel gegen RW Rankweil (Livestream exklusiv auf VN.at) um 18.30 Uhr, Sportplatz Haselstauden nur zwei Trainingseinheiten mit dem kompletten Kader.

Der kroatische Stürmer Ivan Bozic fehlt wegen muskulären Problemen gegen die Rot-Weißen. Das größte Problem der Schützlinge von Trainer Roman Ellensohn wird sein, ob die Mannschaft ein Meisterschaftsspiel nach einer so langen Pause über 90 Minuten durchstehen kann und wird. „Endlich kehrt wieder der Alltag auf sportlicher Ebene ein. Die Gesundheit aller Spieler samt Betreuerstab ist aber auch in den nächsten Wochen das Wichtigste. Mit einem eigenen Prävitionskonzept soll auch in der Gegenwart und Zukunft die Sicherheit im Fokus stehen. Sportlich ist aber nach wie vor das Erreichen vom Meister Play-off das Ziel“, sprach Dornbirner SV Sportchef Marcel Lipburger Klartext.