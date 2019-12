Nach dem Derby ist vor dem nächsten Prestigeduell

EC Bregenzerwald trifft auf EHC Lustenau

Drei Tage nach dem 4:3 Heimerfolg über die VEU Feldkirch bestreiten die Wälder das nächste Ländle Duell. Jürgen Fussenegger und sein Team sind dabei in der Lustenauer Rheinhalle zu Gast. Das Derby gegen den Tabellenvierten beginnt um 19:30 Uhr. Zuvor sind die Juniors heute in der Spirit of Hockey VEHL1 im Einsatz.

Bereits zum vierten Mal in dieser Saison kreuzen der EHC Lustenau und der EC Bregenzerwald am kommenden Montag die Schläger. Die bisherigen Spiele konnte die Weber Truppe für sich entscheiden. Sowohl von der Tabellensituation als auch von der Statistik her, spricht alles für einen Sieg der Sticker. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams zu Beginn der Saison konnte der EHC gleichzeitig den bisher höchsten Saisonerfolg mit 9:2 feiern. Spätesten seit den zuletzt gezeigten Leistungen der Tiger, dürfte der Gastgeber aber gewarnt sein, den Gegner nicht zu unterschätzen.

„In dieser Saison war Lustenau uns bisher immer einen Schritt voraus. Aber die Mannschaft hat in den letzten Spielen gezeigt, dass durchaus das Potential vorhanden ist, um auch die großen Gegner zu ärgern.“, lässt man aus der Wälder Kabine wissen. „Auch was die Personaldecke angeht, könnte sich die Situation endlich entspannen. Auch wenn noch bei weitem nicht alle fit sind, das war schon beim letzten Derby keine Ausrede.“ Während Johan Lorraine in das Line Up zurückkehren sollte, steht hinter dem Einsatz von Christian Haidinger ein Fragezeichen. Fix fehlen werden Maximilian Hohenegg, Fabio Marte, Leon Rüdisser. Sam Antonitsch konnte zuletzt wieder in der EBEL in das Geschehen eingreifen, wird aber aufgrund der dichten Spielpläne wie auch Maximilian Egger, Jannik Fröwis, Simeon Schwinger und Philipp Pöschmannn nicht beim Derby antreten können.

Tags zuvor greifen die DEC/ECB Juniors nochmals nach der Tabellenspitze in der Spirit of Hockey VEHL1. Im Heimspiel gegen die Icetigers Dornbirn könnte mit einem Sieg Leader Montafon vom Thron gestoßen werden. Vergangenen Sonntag trafen die Teams bereits aufeinander, die Geier Schützlinge setzten sich dabei mit 7:3 durch. Gestern folgte ein 4:3 Erfolg in Schruns. Spielbeginn der Heimpartie ist um 16:30 Uhr im Messestadion Dornbirn.