Nach Auswärts-Nullnummer kommt die VEU

Der EC Bregenzerwald konnte in Kärnten und Slowenien keine Punkte ergattern.

Andelsbuch/Dornbirn. Dem Erfolgslauf der Wälder Eichockeycracks – in sieben Partien hintereinander waren Kapitän Daniel Ban & Co. als Sieger vom Eis gegangen – setzte der EHC Lustenau noch im alten Jahr ein Ende. Die Sticker ließen in der Rheinhalle mit 5:1 nichts anbrennen. Drei Tage später folgte jedoch in der Heimpartie gegen den EC Kitzbühel mit einem 5:2 der nächste „Dreier“, wodurch sich die Mannen von Trainer Markus Juurikkala sogar auf den vierten Tabellenrang katapultierten.

Ernüchterung

Am vergangenen Wochenende gab es jedoch die nächste Ernüchterung. Vom Roadtrip nach Kärnten und Slowenien kehrten die Wälder nämlich mit leeren Händen zurück. Am Freitagabend musste man sich dem Nachzügler KAC mit 3:4 geschlagen geben. Roberts Lipsbergs (im Powerplay zum 1:1), Alexander Maxa (zum 2:3) und Daniel Ban (zum 3:3) konnten sich in die Scorerliste eintragen. Der Coach sah es pragmatisch: „Unser Auftritt im ersten Spielabschnitt war nicht gut. Es war ein enges Spiel in dem wir zu fehlerhaft agiert haben.“

Tags darauf hieß der Gegner HK Olimpija Laibach. Der mit Profis gespickte regierende Meister gab sich gegen die Wälder keine Blöße und siegte verdient mit 7:2. Nach zwei Dritteln lautete der Spielstand bereits 6:0. Kai Fässler (zum 1:6) und Tuukku Rajamäki (zum 2:6) gelang nur noch eine Resultatskosmetik. „Laibach war an diesem Abend einfach eine Nummer zu groß“, resümierte Pressesprecher Mario Kleber kurz und bündig.

Nachtragsderby