Musikhaus Hinteregger reagiert auf Marktsituation

Seit 1986 führt Instrumentenbauer Paul Hinteregger mit Ehefrau Beate in bereits fünfter Generation das 1862 gegründete Musikgeschäft. Nun bereitet die Familie Hinteregger den schrittweisenRückzug bis Anfang 2021 vor und übergibt mit diesem Datum an denlangjährigen Mitarbeiter Johannes Scheffknecht.

Grund der Veränderungen in dem Traditionsunternehmen ist nicht nur die Pensionierung Paul Hintereggers, sondern auch der immer rauher wehende Wind für den Handel – insbesondere auch den Musikalienhandel. Die Veränderung des Marktes hat Zentralbankchefin Christine Lagarde kürzlich treffend zusammengefasst: „Während der Corona-Ausgangssperre hat sich der Onlinehandel zum Nachteil des traditionellen Handels stark entwickelt“. Allerdings war bereits vor der Corona Krise festzustellen, dass sich z.B. die Zahl der Aussteller an der internationalen „Musikmesse Frankfurt“ innert sechs Jahren halbiert hat. „Selbst Meinungsbildner wie Musiklehrer, Vereinsvorstände, Musikverbände etc. empfehlen immer mehr den Onlinekauf“ bedauert Paul

Hinteregger diese Entwicklung.