MotoGP-Pilot Quartararo gewinnt WM-Lauf in Italien

Fabio Quartararo hat am Sonntag bei der Motorrad-WM-Serie den Grand Prix von Italien gewonnen.

Der Franzose setzte sich mit seiner Yamaha souverän gegen den Portugiesen Miguel Oliveira (KTM) durch. Weltmeister Joan Mir (Suzuki) aus Spanien komplettierte das Podium. Mit seinem dritten Saisonsieg baute Quartararo die Führung im Gesamtklassement aus. WM-Rivale Francesco Bagnaia (Ducati) ging beim Heimrennen leer aus. Der Italiener stürzte in Führung liegend. MotoGP-Ikone Valentino Rossi wurde Zehnter, Ex-Weltmeister Marc Marquez schied durch einen Sturz aus.

Vor dem Rennstart legten die Teams eine Schweigeminute für den kurz zuvor gestorbenen Schweizer Jason Dupasquier ein. Der 19-Jährige erlag am Sonntag in einem Florenzer Krankenhaus den schweren Verletzungen nach einem Sturz am Vortag.