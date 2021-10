Moto GP in Texas: Bagnaia auf Pole, Startplatz 3 für Marquez

Für das heutige Rennen konnte sich Francesco Bagnaia die Pole-Position sichern, Marquez startet auf Platz drei. Los geht's ab 21 Uhr.

Mit dem Großen Preis von Amerika steht für die Moto GP nach zwölf Rennen in Europa wieder ein Übersee-Grand-Prix auf dem Plan. Das Rennen startet um 21 Uhr.

Marc Marquez hat seit seinem Aufstieg in die MotoGP - abgesehen von einer Ausnahme - den Großen Preis von Amerika in Austin/Texas immer gewonnen. Heute steht beim Texas-GP in Austin erstmals nicht Marc Marquez (Honda) auf dem ersten Platz im MotoGP-Grid. Die Pole-Position sicherte sich Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia.