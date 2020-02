Mohren Eisbockanstich 2020

Beim 9. traditionellen Eisbockanstich am vergangenen Montag wurde den Gästen in der Mohren Museumslounge hochprozentiges Bier serviert.

Der Eisbock und seine Entstehung

Erzählungen nach soll der Eisbock dadurch entstanden sein, dass ein Brauergeselle eines Abends in Kulmbach vergaß, die Bockbierfässer vom Hof in den Keller zu rollen. Durch die vorherrschende Kälte gefror das Wasser im Bier zu Eis. Im Inneren dieses Eises hatte sich ein malzig-süßes, schweres, aber süffiges Bier gesammelt: Der Eisbock war entdeckt. Diese Spezialität wird seither mit stetig verbesserten Verfahren und optimierter Technik von wenigen Brauereien hergestellt. Die Mohrenbrauerei Dornbirn ist eine davon. Auch heute noch wird ein gefülltes Fass mit Bockbier an die Kälte gestellt, damit das Bier am Rande des Fasses gefriert und im Inneren dieser besondere Mohren Eisbock entsteht.