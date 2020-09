Mit Mama und Papa zur Arbeit ins Rathaus

Im Rahmen des Vorarlberger Zukunftstages „ich geh mit“ begleiteten drei Kinder am Donnerstag, 27. August, ihre Eltern ins Rathaus Rankweil.

Bürgerservice-Leiterin Natalie Wojtech begrüßten am „ich geh mit“-Tag drei interessierte Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren im Büro der Bürgermeisterin. Nach einem kurzen Einblick in die vielfältigen Aufgaben- und Arbeitsbereiche einer Gemeinde starteten Jonas, Selina und Luca schließlich in ihren „Arbeitstag“.