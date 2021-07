Mit gefälschtem Covid-Test-Ergebnis in den Club: Bis zu 500 Euro Strafe

Österreichweit sorgen immer wieder gefälschte Covid-Test für Wirbel.

Wer in ein Lokal will, muss nachweisen, dass er geimpft, getestet oder genesen ist. Seit es diese Regelung gibt, sorgt sie immer wieder für Aufregung. Viele Gastronomen kontrollieren streng, doch nicht jeder nimmt es mit den 3-G so genau. Gäste sollen so in Lokale gekommen sein, ohne eines der Gs zu erfüllen. Zudem sollen in Österreich eine "Menge Jugendliche mit gefälschten Tests" unterwegs sein. Diese sollen auch andere angesteckt haben.