Mit Bus & Bahn zum Narrentag in Schlins

Schlins. Zum offiziellen Narrenauftakt am ersten Sonntag nach Dreikönig werden tausende Narren und Besucher erwartet. Zur An- und Abfahrt sind Bus & Bahn kostenlos.

Mit dem 38. Landesnarrentag, als kameradschaftliches Treffen der Mitglieder des Verbandes Vorarlberger Fasnatzünfte und –Gilden (VVF), starten die Mäschgerle offiziell in die neue Saison. Erstmalig stellen sich die Jagdberg Narra der großen Aufgabe, wo zusätzlich das 30-jährige Bestehen der Zunftgemeinschaft gefeiert wird. So avanciert die Walgaugemeinde Schlins am Sonntag, den 12. Januar zur Narrenhochburg, wenn sich über 120 Gruppen mit 3.000 Aktiven aus beinahe allen Landesteilen beim großen Umzug ab 13.30 Uhr ein Stelldichein geben. Zuvor gibt es aber schon den internen Empfang der Delegationen und nachfolgend ab 10 Uhr den öffentlichen Frühschoppen mit Unterhaltung und kurzen Statements im Wiesenbachsaal, wo das bunte Treiben auch ins Festzelt live übertragen wird. „Mit dem närrischen Großereignis und unserem Jubiläum haben wir doppelten Grund zur Freude“, bringt Obmann Michael Muhr auf den Punkt.