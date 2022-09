"Mir sind grüscht": Die 74. Herbstmesse startet

Am Mittwoch startet die Herbstmesse in Dornbirn. Auch heuer gibt es ein abwechslungsreiches Programm zu entdecken.

Die Herbstmesse steht heuer unter dem Motto "Mir sind grüscht". Zu den Highlights zählen die Sonderschau "Zäm sicher! Blaulicht & Blackout" in Halle 7 und am Freigelände und Vorarlbergs größte Sportbühne in der Halle 3. Nouba Events bringt zudem heuer die größte, dagewesene Modeschau in die Halle 1. Mit dem "Messe Show Express" gibt es außerdem jeden Nachmittag eine bunte Zusatz-Show.