„Michelefest“ bei Kaiserwetter

Das 120-jährige Jubiläum der Kapelle im Farnach wurde stimmungsvoll gefeiert.

Bereits 120 Jahre lang gibt es in der Bildsteiner Parzelle Farnach die St. Michaelskapelle, benannt nach dem Erzengel Michael. Errichtet wurde sie anno 1899 in erster Linie wegen der Schulkinder, denen der damals beschwerliche Weg ins Dorf zum Kirchgang nicht mehr zumutbar schien. Zumal kurz davor auch eine eigene Volksschule in diesem Ortsteil eröffnet wurde. Mit einer feierlichen Feldmesse vor der Kapelle feierten die vielen Festgäste das Jubiläum der „Michelekapelle“, wie sie in Bildstein seit vielen Jahren liebevoll genannt wird. Anschließend sorgte die Cha-Cha-Band der BM Schwarzach mit einem zünftigen Frühschoppen bei Kaiserwetter für beste Unterhaltung. Der Erlös der Bewirtung, für welche sich die Kapellengemeinschaft rund um Wolfgang Greif herzlich bedankte, kommt zur Gänze der im nächsten Jahr geplanten Sanierung der „Michelekapelle“ zugute.