Messias spielen im Skandal-Game "I am Jesus Christ"

Jesus‘ Leben als Videospiel: Gotteslästerung oder virtueller Religionsunterricht?

Bei dieser Diskonter-Präsentation des Neuen Testaments könnte allerdings auch der motivierteste Nachwuchs-Nazarener vom Glauben abfallen: Eine leblose Welt mit hölzernen Charakteren, das Gameplay abseits eines simplen Walking-Simulators ist höchstens rudimentär vorhanden. Im Jesus-Simulator lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten, reden mit Mama Maria, lassen uns taufen und kasteien uns in der Wüste. Spaß macht das keinen – aber vielleicht soll das ja so sein. Für Jesus war’s ja auch kein Spaziergang. Das Game lässt uns diverse Wunder aus Christis bekanntem Repertoire wirken. Das hört sich allerdings spektakulärer an als es dann tatsächlich ist. Jesus war halt kein Avenger, obwohl das Game zeitweise etwas von der Buchvorlage abweicht, um mehr Marvel-mäßige Action zu bieten. In der Wüste wehrt man beispielsweise Satans Feuerbälle ab und verschießt Energiestrahlen, bis einem der „Heilige Geist“ ausgeht. Sonst spielt sich „I am Jesus Christ“ wie eine puritanische Bibelstunde: Klingt wie ein schräges Märchen, ist aber leider ernst gemeint.