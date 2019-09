Messe auf Buchs höchster Erhebung

Buch. Kameradschaftsbund engagiert sich für Bergmesse am kommenden Sonntag.

Bei entsprechenden Verhältnissen frequentieren dutzende Natur- und Wanderfreunde den Bucher Hausberg Schneiderkopf während des Jahres. Um das Wetter selbst geht es gewissermaßen auch am Sonntag, 8. September. Da steht die traditionelle Bergmesse auf dem Programm. „Die Fortführung der beliebten Veranstaltung auf unserer höchsten Erhebung ist uns wichtig“, führt Lothar Gunz als Obmann des örtlichen Kameradschaftsbundes aus. Und so rüstet sich das Team auf den Einsatz am „Gipfel“, wenn um 11.45 Uhr Pfarrer Marius Dumea die Messe zelebrieren wird. Die feierliche Umrahmung samt anschließendem Frühschoppenkonzert übernimmt der Musikverein Buch.