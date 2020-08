Meininger Landesstraße wird saniert

Belagsarbeiten auf der Landesstraße zwischen Koblach und Meiningen machen eine Sperre notwendig.

Meiningen. Die Landesstraße L55 zwischen Meiningen und Koblach zählt zu den Hauptverbindungsstraßen der beiden Gemeinden und ist entsprechenden Belastungen ausgesetzt. Aus diesem Grund finden in den kommenden Tagen Belagsinstandsetzungen statt, welche teils auch mit erheblichen Verkehrsbehinderungen verbunden sind. So wird die Landesstraße L55 am 12. August während der Fräsarbeiten den ganzen Tag nur erschwert passierbar sein und ab 20 Uhr bis 14. August um 6 Uhr wird die Straße komplett für den Verkehr gesperrt. In diesem Zeitraum werden die Vorarbeiten für die Asphaltierung (Vorspritzen, Splitten, usw.) und die eigentlichen Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Von Koblach aus ist die L55 bis zur Gemeindestraße Lutta, von Meinigen aus bis zum Industriegebiet befahrbar. Der Frützleweg ist von der L55 nicht zu befahren. MIMA