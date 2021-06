Meiningen 1b, Thüringen 1b und Mühlebach steigen auf

Drei Aufsteiger von der 5. Landesklasse in eine höhere Liga stehen fest. Alle Ergebnisse vom Mittwoch.

Nach der ersten Kampfmannschaft schafft auch die zweite Garnitur von Meiningen der Sprung in eine höhere Spielklasse. Meiningen 1b spielt ab sofort in der 4. Landesklasse. Für den Oberländer-Klub eine Sternstunde in der langen Vereinsgeschichte. Weitere Aufsteiger aus der 5. Landesklasse sind Mühlebach und Thüringen 1b.