Mehr als nur ein Bus - Neues Einsatzfahrzeug der Polizei

Ein mit allen technischen Raffinessen ausgestattetes Allrad-Fahrzeug steht ab sofort der Alpinen Einsatzgruppe Vorarlberg Nord zur Verfügung.

Rund um die Uhr und bei jedem noch so schlechten Wetter steht die Alpinpolizei in Vorarlberg für Such- und Rettungsaktionen, die Aufnahme von Alpinunfällen und für den Einsatz bei Lawinenabgängen bereit. Neben der personellen Komponente ist auch die technische Ausrüstung der Alpinpolizisten und Polizistinnen ein entscheidendes Kriterium für einen raschen und erfolgreichen Einsatz.