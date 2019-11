Maverick Vinales besiegt Weltmeister Marc Marquez

MotoGP-Pilot Maverick Vinales hat den Malaysia-Grand-Prix in Sepang gewonnen. Der spanische Yamaha-Pilot setzte sich am Sonntag im Rennen der Königsklasse klar gegen Landsmann und Weltmeister Marc Marquez durch. Der Italiener Andrea Dovizioso komplettierte mit seiner Ducati als Dritter das Podium. Publikumsliebling Valentino Rossi aus Italien unterlag im Kampf ums Podium und brachte seine Yamaha auf Platz vier ins Ziel.

Sepang. Marquez stellte mit den 20 Punkten für Platz zwei einen Rekord auf: Der 26 Jahre alte Honda-Pilot hat 395 Zähler auf dem Konto - so viele Punkte sammelte noch kein Fahrer in einer Saison. Er überbot die Bestmarke von Jorge Lorenzo aus der MotoGP-Saison 2010. Der Spanier hatte damals bei seinem WM-Titel 383 Punkte geholt. Marquez kann seine Bestmarke beim Saisonfinale in Valencia noch ausbauen.