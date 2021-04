Martin Hinteregger verteidigt Prügel-Fans

Der Österreicher in Diensten von Eintracht Frankfurt hat mit verharmlosenden Aussagen zu Fanausschreitungen für Wirbel gesorgt.

Mit einem massiven Polizeiaufgebot musste die Polizei in Leverkusen am Rande des Fußball-Bundesligaspiels am Samstag zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (3:1) Krawalle von rivalisierenden Fangruppen verhindern können. Beide Anhängergruppen umfassten jeweils zwischen 80 und 100 Personen. Zu Handgreiflichkeiten kam es dank des Eingreifens der Polizei nicht.

Hinteregger über Prügel-Fans

Sonderbare und verharmlosende Aussagen zu den Vorkommnissen in Leverkusen gab es von Frankfurts österreichischem Nationalspieler Martin Hinteregger im Aktuellen Sportstudio im ZDF. Hinteregger gegenüber den ZDF-Sportreportern: "Die haben sich wahrscheinlich ausgeredet und ein bisschen gekloppt. Wenn es beide gewollt haben, ist es ja okay." So etwas gehöre ja zum Fußball dazu, so der Abwehrspieler: "Ihr könnt wieder über was berichten, die haben Spaß beim Kämpfen, wir müssen Interviews dazu beantworten. Und jeder hat was davon. Ist ja nix Schlimmes."