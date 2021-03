Markt-Tombola für „Ma hilft“

Frühlingshafte Temperaturen lockten zahlreiche Wochenmarktbesucher nach Wolfurt.

Einkaufen an der frischen Luft ist in Zeiten wie diesen ein Luxusgut. So auch in Wolfurt, wo Petra und Michael Fröwis wöchentlich einen Markt – mit einem überaus reichhaltigen Sortiment an Käse, Wurstwaren, Gemüse und anderen Genussmitteln über Blumen und Basteleien bis hin zu Salben und Ölen – organisieren. Hier fällt das Abstand-halten etwas leichter als in Geschäften und es kommt wenigstens einigermaßen, so gut es mit Mund-Nasen-Schutz eben geht, ein Hauch von Geselligkeit auf. Am vergangenen Freitag fand zudem eine spezielle Markt-Tombola statt. „Unsere treuen Marktfahrer spendeten 50 Produkte dafür, sodass die 500 aufgelegten Lose rasch ihren Absatz fanden“, freuten sich die Marktorganisatoren und Marlies Jakob (Veranstaltungsmanagement Marktgemeinde Wolfurt). „Wir sind sehr stolz auf unsere Marktfahrer und natürlich auch auf die treuen Besucherinnen und Besucher, von denen sehr viele Freitag für Freitag dabei sind.“ Der Erlös der Tombola kommt der VN-Sozialaktion „Ma hilft“ zugute.