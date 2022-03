Marco Rossi zum besten Spieler des Jahres gewählt

Eine ganz hohe Auszeichnung erhielt der Rankweiler Eishockey-Profi.

In einer vom ÖEHV in Kooperation mit dem Magazin Powerplay unter Experten durchgeführten Wahl setzte sich der Vorarlberger klar vor Marco Kasper und Michael Raffl durch. Unter den Top 10 finden sich mit Anna Meixner (Platz 5) und Selma Luggin (Platz 8) erstmals zwei Damen.

Marco Rossi staubt den begehrten Titel erstmals in seiner Karriere ab. Und das nach einem mehr als bewegenden Jahr 2021: Zu Jahreswechsel führte er in Kanada die U20-Auswahl bei der WM aufs Eis, kurz darauf zwang ihn eine Herzmuskelentzündung in Folge seiner COVID19-Infektion vom Herbst 2020 zu einer fünfmonatigen Pause. Ende Mai durfte Rossi dann endlich wieder zurück aufs Eis und bereitete sich in seiner Vorarlberger Heimat auf das NHL Rookie-Camp bei Minnesota Wild vor, gab im August im Rahmen der Olympia-Quali sein Debüt im A-Nationalteam und erzielte in der Vorbereitung gegen Italien auch prompt sein erstes Tor.