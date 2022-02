Mann bei Skiunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nach einem Skiunfall in Riezlern, bei dem ein Skifahrer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 28-jähriger Skifahrer fuhr am Freitag gegen 11.10 Uhr im Schigebiet Riezlern als Mitglied einer Skifahrergruppe auf der blauen Piste H1 in Richtung Parsenn-Talstation. Kurz vor der Stütze 2 der Parsennbahn wurde der Skifahrer, welcher als letzter in der Gruppe fuhr, von einem bislang unbekannten Schifahrer von hinten angefahren und kam zu Sturz.