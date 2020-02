Mäschgerle in Scharen

Wenn die Hardar Mufängar zum Kinderball rufen, dann ist für kleine Mäschgerle und ihre Begleitung stets feine Unterhaltung garantiert. Heuer ging der Fasnatanlass erstmals im Spannrahmen über die Bühne und die Mäschgerle kamen in Scharen.

Die Mufängar mit Obmann Armin Kleiner hatten allerhand aufgeboten, um das Fest auch in diesem größeren Rahmen toll zu gestalten. Die Fadsnatverkleidung der vielen Kinder bot eine bunte Palette an Ideen.

Irmi Heinzle und Daniela Depaoli sowie weitere aktive Vereinsmitglieder stellten sich in den Dienst der guten Sache. Martin Magg und Harald Kaufmann, Alexander Knauth oder Michaela Kleiner-Bitriol, Caroline Magg oder Sonja Kirchmayer waren fleißig am Werken, Ernst Dobler unterstützte das Frauenteam bei der Ausgabe von Kaffee und Kuchen. Monika Mayer-Pavlidis hatte die Harder Gardemädchen wieder bestens trainiert. Ihr Auftritt auf der Bühne kam bestens an. Die Kiddys, Teenies und großen Gardemädchen präsentierten zusätzlich zum Marsch beim Showtanz eine abwechslungsreiche Weltreise.