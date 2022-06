Lukas Göggel spielt für die Pioneers Vorarlberg

Nächster Neuzugang für den neuen Bundesligaverein.

Der junge Dornbirner kam in der vergangenen Saison vom Kooperationspartner seines Heimclubs Dornbirn, dem EC Bregenzerwald zur BEMER VEU Feldkirch. In der Alps Hockey League absolvierte der großgewachsene Stürmer in den vergangenen Jahren insgesamt 100 Spiele und konnte sich dort etablieren. Nun wird Lukas den nächsten Karriereschritt mit einem Profivertrag bei den Pioneers in Angriff nehmen.