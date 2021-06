LR Rüscher: Zweitimpfungen dominieren nächste Impfrunde

Mehr als 24.500 Einheiten stehen für den Zeitraum Donnerstagmorgen (10. Juni) bis Montagabend (14. Juni) zur Verfügung – Gesundheitslandesrätin erneuert Impfappell.

Beim Impfen kommt Vorarlberg weiter gut voran, informiert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Für die neue Impfrunde, die am Donnerstag (10. Juni) beginnt und bis Montagabend (14. Juni) andauert, stehen mehr als 24.500 Einheiten zur Verfügung. Die Zahl der Zweitimpfungen beläuft sich auf rund 16.500. Die erste Teilimpfung geht an rund 8.000 Personen. Einladungen haben Personen aller Altersstufen erhalten. Impfstraßen werden in Dornbirn, Nenzing, Bregenz, Bezau sowie Hirschegg eingerichtet.