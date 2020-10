Lockdown: So geht es in Österreich weiter

Um 16.30 Uhr stellt die Bundesregierung die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor.

Was lange nur als "letzter Schritt" behandelt wurde, wird am Samstag in Österreich ernst. Um 16.30 Uhr treten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer vor die Öffentlichkeit und präsentieren die neuen Maßnahmen.