Live: Verfassungsschutz wird auf neues Fundament gestellt

Im Livestream: Heute ab 11.30 Uhr präsentieren Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Klubobfrau Sigrid Maurer (Grüne) im Rahmen einer Pressekonferenz die Neuaufstellung des Verfassungsschutzes in Österreich.

Durch den Kommissionsbericht zum Terroranschlag von Wien sah sich Nehammer in seinen Reformbemühungen für den Staatsschutz bestärkt. Am wichtigsten bei der Neuaufstellung sei die Trennung des nachrichtendienstlichen vom staatspolizeilichen Teil, sagte er im Februar vor Journalisten. Alle Details zur Neuaufstellung werden nun am heutigen Montag ab 11.30 Uhr in einer Pressekonferenz mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Klubobfrau Sigrid Maurer (Grüne) verkündet.