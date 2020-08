Live: Hitzeschlacht bei der Wolfurt-Trophy in der Endphase

Die 31. Auflage des Beachvolleyball-Turnier wird mit den Finalspielen der Herren und Frauen traditionell abgeschlossen

Der Livestream von der Wolfurt Trophy vom Finaltag

Von Donnerstag bis Sonntag wird hier gepritscht, gebaggert und gesmashed, bei tropischen Temperaturen geschwitzt. Die SpielerInnen erwartet einmal mehr eine Top-Organisation und ein fantastisches Publikum. Es dürfen aber nur maximal 750 Zuschauer statt 1500 in die große Beach-Arena in Wolfurt.

Die Qualifikation startete bereits am Donnerstag abend, der Hauptbewerb begann am Freitag, die Finalspiele bei Damen und Herren gibt es dann am Sonntag in der Beacharena am Center Court. Das Turnier ist bei den Damen und Herren gut dotiert und zählt damit zu den absoluten Top-Turnieren der PRO Tour.