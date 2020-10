Live! Alle Spiele, Tore, Ergebnisse im Unterhaus

Schon am Freitag abend stehen in der Vorarlbergliga und in der Landesklasse wichtige Partien an.

Zum Auftakt eines prallgefüllten Terminkalender im Unterhaus stehen in der Vorarlbergliga zwei Partien auf dem Programm.

Vorarlbergliga 2020/2021

14. Spieltag

Wälderhaus VfB Bezau – poolfolio SC Fußach heute

Achstadion Bezau, 19 Uhr, SR Dichtl

Intersport FC Schruns – SV typico Lochau heute

Stadion Wagenweg, 19.15 Uhr, SR Jurcevic

Landesliga

Nachtrag, 6. Spieltag

FC Mohren Dornbirn Juniors – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1:5 (0:3)

Torfolge: 18. 0:1 David Berkmann, 38. 0:2 Robin Mennel, 43. 0:3 David Berkmann, 51. 1:3 Josip Bokanovic, 67. 1:4 Teylor Laurence Fernandes, 70. 1:5 Rene Bilgeri

1.Landesklasse, Nachtrag, 7. Spieltag

Unterberger Automation FC Nüziders – SPG Burtscher Großwalsertal 2:7 (2:5), Torfolge: 7. 0:1 Jordan Türtscher, 8. 0:2 Jordan Türtscher (Kopfball), 13. 1:2 Lukas Meyer, 18. 1:3 Samuel Lessiak, 32. 1:4 Hannes Rinderer, 33. 2:4 Lukas Meyer, 35. 2:5 Hannes Rinderer, 74. 2:6 Hannes Rinderer, 88. 2:7 Daniel Müller;

2. Landesklasse, Nachtrag, 10. Spieltag

SPG Egg/Andelsbuch 1b – FC Raiffeisen Au 2:5 (2:3), Torfolge: 5. 1:0 Klemens Metzler, 14. 1:1 Mario Hager, 19. 1:2 Bernd Muxel, 34. 1:3 Ingo Gasser, 45. 2:3 Fabian Kühne, 70. 2.4 Stefan Schmidinger, 85. 2:5 Markus Dünser;

4. Landesklasse, Nachtrag, 9. Spieltag