Live ab 12 Uhr: Grünes Licht für Corona-Aufbauplan

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt am Montag nach Wien, um bei einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz grünes Licht für den österreichischen Corona-Aufbauplan zu verkünden.

Knapp ein Jahr nach dem EU-Beschluss für ein Corona-Aufbauprogramm hat Österreich Aussicht auf das erste Geld. Österreich rechnet mit 3,5 Mrd. Euro an EU-Zuschüssen für Projekte, der Schwerpunkt liegt im Bahn- und Breitbandausbau sowie in Öko-Investitionen.

Im Park des Gartenpalais Liechtenstein in Wien-Alsergrund wollen von der Leyen und Kurz um etwa 12 Uhr vor die Presse treten. Die EU-Kommissionspräsidentin wird später in die Slowakei weiterreisen. Auf der Tagesordnung stehen laut der EU-Kommission in beiden Ländern Besuche von Projekten, die im Rahmen des Aufbaufonds finanziert werden. In Österreich wird dies das Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sein.