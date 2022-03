Liensberger und Scheyer treffen einen Weltstar

Sportlich lief es nicht nach Wunsch, aber ...

Auch wenn es sportlich für Katharina Liensberger und Christine Scheyer in Lenzerheide nicht nach Wunsch verlief, so durften sie sich zumindest nach dem Rennen über ein ganz besonderes Erlebnis freuen. Unter den Zuschauern war auch der Schweizer Tennis-Superstar Roger Federer. Und da ließen es sich bei den ÖSV-Damen nicht nehmen um den "Tennis-Gott" um ein Selfie zu bitten.

"Roger-Mania" in Lenzerheide

"Was für ein Tag"

"Was für ein Tag! Ich weiß nicht, was besser ist: meine persönliche Bestleistung und die erste Top-10-Platzierung im Super-G oder das Treffen mit Roger Federer, dem Größten aller Zeiten", schrieb die 26-Jährige nach ihrem magischen Federer-Moment unter ein Instagram-Bild und versah den Post mit einem Herzchen-Smiley.

Federer arbeitet an seinem Comeback

Roger Federer wohnt in der Nähe von Lenzerheide und arbeitet derzeit an seinem Comeback. Der Schweizer macht weiter gesundheitliche Fortschritte und hofft auf ein Comeback in diesem Sommer. "Man sieht, ich kann mich wieder normal bewegen. Ich muss noch immer ein bisschen warten mit rennen. Ich hoffe, ich kann das die nächsten Monate immer mehr steigern und hoffe, ich kann Mitte, Ende des Jahres zum Comeback ansetzen", sagte der 40 Jahre alte Schweizer am Samstag im ZDF.