Liendl und Länderspiele in der heutigen MIXED ZONE

Am heutigen Länderspieltag dreht sich die MIXED ZONE nur um Fußball. Zu Gast in der Sendung wird der für den WAC spielende Vorarlberger Michael Liendl sein.

Großes Thema am heutigen Länderspieltag sind die WM-Qualifikationsspiele von Deutschland und Österreich. Während die Deutschen in Duisburg gegen Island antreten, trifft Österreich in Glasgow auf Schottland. Außerdem wird es eine Live-Schaltung zu Philipp Fasser von Ländle TV ins Rheinpark Stadion in Vaduz geben, wo Liechtenstein, Gruppengegner des DFB, heute Abend auf Armenien trifft.