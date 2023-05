Liebe und Einsamkeit: Zum Geburtstag von Johannes Brahms, am 7. Mai

JOHANNES BRAHMS zum Geburtstag und Komponistinnen der Romantik: Helene Liebmann, Clara Schumann, Luise Adolpha Le Beau, Rita Strohl

Die Musiker spielen am Sonntag, den 7. Mai um 17.00 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen.

Seit dem Jahr 2001 treten die in Feldkirch lebenden Musiker Anna Adamik (Klavier) und Martin Merker (Violoncello) gemeinsam auf. Konzertreisen führen sie in verschiedene Länder Europas, sowie in die USA und nach Indien. Ihre außergewöhnlichen Konzertprogramme regten mehrere Komponisten wie z.B. Wolfgang Lindner oder Liduino Pitombeira dazu an, ihnen Werke zu widmen. Eine erste CD-Einspielung mit Musik aus Südamerika erschien im Jahr 2006 beim Label ANTES. Anna Adamik ist Professorin für Klavier an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik, Martin Merker unterrichtet an der Musikschule Liechtenstein und ist langjähriges Mitglied der CAMERATA BERN und des Offenburger Streichtrios.