Liebe statt Hiebe: Gewaltfreie Game-Geschenke für Weihnachten

Diese sieben Spiele verzichten auf Gewalt und machen große und kleine Gamer:innen glücklich. Plus: Drei besonders "exklusive" Geschenke!

Sieben Games, die bedenkenlos zu Weihnachten auch an Kinder verschenkt werden können, und drei etwas "exklusivere" Ideen für den anspruchsvollen Gamer.

Just Dance 2022

Das erfolgreiche Musik-Game lässt Spieler:innen zu 40 Songs abtanzen. Dank Just Dance Controller App (kostenlos für iOS und Android) funktioniert das für bis zu sechs Tanzende ohne zusätzliches Zubehör. Für Kids gibt‘s einen eigenen, einfachen Modus. Erhältlich für: Switch, PS4/PS5, XB1/XBS|X, Stadia

Riders Republic



Auf Ubisofts gigantischen und frei erkundbaren Mehrspieler-Spielplatz treten Gamer:innen gemeinsam oder gegeneinander zu waghalsigen Challenges mit Bikes, Ski, Snowboards, Wingsuits und Rocket Wingsuits an. Erhältlich für: PS4/PS5, XB1/XBS|X

Meine Freundin Peppa Pig (Wutz)

Landwirtschaftssimulator 22

In der Agrarsimulation schlüpft man in die Rolle eines modernen Landwirts. Dazu baut man sich in einer von drei abwechslungsreichen europäischen und amerikanischen Umgebungen einen Hof auf und betreibt u.a. auf Ackerbau, Tierzucht und Forstwirtschaft mit mehr als 400 Maschinen und Geräten von über 100 realen landwirtschaftlichen Herstellern. Jetzt geht das sogar kooperativ im Multiplayer.

Erhältlich für: PC, Mac, PS4/PS5, XB1/XBS|X, Stadia