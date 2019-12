Vor kurzem ist mir ein Lichthund begegnet. Lichthunde treten jetzt häufiger auf. Es gibt zwei Sorten: den Straßenlichthund und den Hauslichthund. Beide werden nur in der Nacht sichtbar, am Tag verschwinden sie. Hier mein erstes Erlebnis: Ich gehe nächstens um ca. sieben oder acht Uhr auf einen „besinnlichen Adventspaziergang“. Da zeichnet sich auf dem Gehsteig eine dunkle Gestalt ab und kommt auf mich zu. Neben ihr, knapp über dem Boden schwebt ein leuchtendes Kränzchen am Band, fliegt voraus oder hinten nach oder sonst ungeplant herum und leuchtet neongrün. Blinki, blinki. Zuerst glaube ich, es handle sich um einen fliegenden Adventskranz oder um eine ausgekommene Engelsdrohne. Nein. Es ist ein Frauli mit Lichthund. Kurz darauf lese ich im Internet die Aufklärung: „Halten Sie ihren geliebten Hund in hoher Sichtbarkeit und Sicherheit: Das blinkende Halsband kann superleuchtendes Licht bieten und Ihrem Hund hohe Sichtbarkeit draußen während des Gehens halten, besonders am frühen Morgen, abends und in der Nacht oder in einer Umgebung mit schlechtem Licht. Mit diesem Hund-Sicherheitshalsband können Sie und Ihr Hund gut von anderen Hundwanderern, Autos, Läufern und Radfahrern gesehen werden“.