LH Wallner klar gegen neuen Lockdown: "Impfen als Ausweg"

LH Markus Wallner will ohne erneuten Lockdown durch die Krise kommen. Die Impfung wäre der Ausweg aus der Pandemie, nicht der Lockdown, so der Landeshauptmann.

Landeshauptmann Markus Wallner spricht sich im Rahmen der Pandemiebekämpfung klar gegen einen weiteren Lockdown aus, wie er in einer Pressmitteilung schreibt. "Impfen ist der Ausweg aus der Pandemie, nicht der Lockdown", so Wallner. Die heimische Wirtschaft ziehe wieder an, die Entlastung am Arbeitsmarkt sei deutlich spürbar. Es gehe weiter darum der Bevölkerung Angebote zum Impfen zu machen.