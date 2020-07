Letzter Ministerrat vor der Sommerpause

Das Pressefoyer im Anschluss an den Ministerrat wird live ab 09:30 Uhr übertragen.

Großer Punkt im Ministerrat: Reise- und Urlaubszeit. Es geht um neue Bestimmungen wie Grenzkontrollen zu Nachbarländern und Quarantäne-Regeln für Rückkehrer aus betroffenen Urlaubsländern, wie etwa die Länder am Westbalkan.

Zusätzlich zu den bereits vereinbarten zwei Klimaschutzmilliarden, sollen jetzt weitere Mittel im dreistelligen Millionenbereich für lokale Initiativen in den Bereichen Soziales und Energie zur Verfügung gestellt werden.

Einmalzahlung für Arbeitslose

Eine Fragestunde mit der Bundesministerin für EU und Verfassung Karoline Edtstadler steht am Beginn des Plenartages am 8. Juli. Debattiert werden soll unter anderem über Einmalzahlungen für Arbeitslose in der Höhe von 450 € sowie eine einmalige Unterstützungsleistung von 360 € für jedes Kind.