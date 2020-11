Leichter Anstieg bei den aktiven Fällen am Sonntag

Die Zahl der aktiven Corona-Positiven in Vorarlberg liegt derzeit knapp über 3.000. Auch die Zahl der Patienten in den Spitälern stieg leicht an.

In Vorarlberg ist am Sonntag sowohl die Zahl der aktiv positiven Personen als auch die Zahl der Patienten in den Spitälern leicht gestiegen.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle wuchs um 7 auf 3.023 Personen an. Drei weitere Personen mussten auf den Normalstationen aufgenommen werden (Stand nun: 121), eine weitere Person auf den Intensivstationen des Landes (Stand nun: 31).

Drei weitere Menschen starben am Sonntag am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Covid-19-Todesopfer in Vorarlberg auf 125.

Bezirke

Die meisten Covid-Fälle gibt es aktuell im Bezirk Bregenz, dahinter folgen Feldkirch, Dornbirn und Bludenz.

Gemeinden

Bei den Vorarlberger Gemeinden ergibt sich folgendes Bild:

Vorarlberg kein "Hotspot" mehr

Laut dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wies Vorarlberg am Sonntag bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner einen deutlich besseren Wert auf als zuletzt und fiel sogar unter den Österreich-Schnitt. Mit 303 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag das Land besser als Salzburg, Kärnten, Tirol, Oberösterreich und die Steiermark.

Der Österreich-Durchschnitt belief sich auf 349.

Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz zwischen 240 und 353 liegen die vier Vorarlberger Bezirke etwa im unteren Mittelfeld aller 94 österreichischer Bezirke. Bemerkenswert ist vor allem Dornbirn, das vor wenigen Wochen noch als österreichisches "Sorgenkind" galt. Mittlerweile weist der Bezirk Dornbirn den eindeutig niedrigsten Wert aller Vorarlberger Bezirke auf.