Leckere Abkühlung an heißen Sommertagen

"Die Eis-Bibel"

Sie möchten endlich das Potenzial Ihrer Eismaschine voll ausnutzen? Dann kommt hier die ultimative Eisschule: für Gefrorenes so cremig wie in Italien, so fruchtig wie in Ihrer Lieblingseisdiele, so zart-schmelzend wie es nur sein kann. Was Sie dazu brauchen? Sorgfältig ausgewählte, naturreine Zutaten und das Wissen um die Kniffe des Eismacherhandwerks.