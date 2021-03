Lebensqualität und Lebensmittel aus einer Hand

Seit 20 Jahren versorgt der Dorfladen die Bevölkerung von Viktorsberg

Viktorsberg. „Ohne den Dorfladen würde uns in der Gemeinde nicht nur die Versorgung mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs fehlen, wir würden auch einen Kommunikationstreffpunkt verlieren“, so bringt es der Viktorsberger Bürgermeister Philibert Ellensohn auf den Punkt. Das Lädele das im Gemeindeamt fast Tür an Tür mit Ellensohn untergebracht ist, genießt seit Jahren einen unersetzlichen Stellenwert im Dorf und das Gemeindeoberhaupt steht voll hinter dem Geschäft. 2002 hat es Harald Nesensohn (65) aus Laterns als Betreiber übernommen, bereits davor war ein Gemischtwarenhandel in den Räumen der ehemaligen Bücherei untergebracht. Nesensohn der auch die Läden in Laterns („Das ist quasi meine Zentrale“) und Dafins unterhält, betont wie wichtig diese Institutionen für das Geschehen in der Gemeinde ist. „Hier kauft man nicht nur ein, man trifft sich, tauscht sich aus und gerade für die älteren Menschen, die ansonsten nicht mobil sind, ist es die Möglichkeit sich mit Lebensmitteln für den Alltag einzudecken“. Mit dabei seit der ersten Stunde und auch schon im Vorgängerladen ist Judith Madlener. Die Viktorsbergerin schätzt den kurzen Weg zur Arbeit und die Flexibilität der Arbeitszeiten. Gemeinsam mit Kollegin Karin Summer ist sie für das Lädele mehr oder minder eigenständig verantwortlich, die Dienstzeiten werden zwar vorgegeben, ein Tausch untereinander aber ohne vorherige Genehmigung problemlos. So bringt der Dorfladen auch noch zusätzlich stabile langfristige Arbeitsplätze in der Gemeinde. Die Kundenschicht selbst ist vielschichtig, besteht aber vor allem aus Stammkunden, die teilweise täglich kommen, oder aber hier ihren Wocheneinkauf erledigen. Das eine oder andere junge Gesicht mehr, würde insgesamt aber nicht schaden.