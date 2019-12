Vier Millionen Euro für roten Ex-Casinos-Vorstand

Die Ablöse von Dietmar Hoscher (SPÖ) kostet laut einem Medienbericht mehr als vier Millionen Euro. Vorstandskollege Alexander Labak erhält laut Bericht rund 2,4 Mio. Euro.

Die Ablöse des Ex-Casinos-Vorstand Dietmar Hoscher (SPÖ) kostet mehr als vier Millionen Euro, berichtete der "Standard" am Montag unter Berufung auf den Sonderbericht des Aufsichtsrat. Hoschers Anwalt und die Casinos Austria wollten sich nicht dazu äußern. Vorstandskollege Alexander Labak erhielt dem Medienbericht zufolge rund 2,4 Mio. Euro.

4 Millionen Euro dank Trennungsvertrag

Die aus dem Trennungsvertrag anfallenden Zahlungen an Hoscher betragen - ohne Abfertigung und Bonus für 2019 - rund 3,5 Mio. Euro, "in Summe also deutlich mehr als vier Millionen", berichtete die Zeitung.